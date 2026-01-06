İnşaat, yol ve altyapı alanlarında uzmanlaşmış çeşitli pozisyonlar için yapılacak alımlara başvurular 6-8 Ocak 2026 tarihleri arasında çevrimiçi olarak alınacak.

En Çok Talep Edilen Pozisyonlar

Toplam 24 farklı unvanda yapılacak alımlarda en fazla kontenjan şu pozisyonlar için açıldı:

Sıra Unvan Sayı Niteliği 1 Beden İşçisi (Beton Kalıpçısı olarak) 14 Tercihen gerekli olan ustalık, kalfalık ya da MYK belgelerinden birine sahip olmak. Baca yükseltme işlerinde çalışmak üzere. Beton Kalıpçılığı işinde tecrübesi olan. 2 Beden İşçisi (Betonarme Demircisi olarak) 6 Tercihen gerekli olan ustalık, kalfalık ya da MYK belgelerinden birine sahip olmak. Betonarme Demir işinde tecrübesi olmak. 3 Kaynakçı 7 Gerekli olan teknisyenlik, ustalık, kalfalık ya da MYK belgelerinden birine sahip olmak. 4 Elektrikçi 2 Gerekli olan teknisyenlik, ustalık, kalfalık ya da MYK belgelerinden birine sahip olmak. 5 Bazalt Taşı Kesme İşçisi (Geçici) 4 Erkek olmak 6 Asfalt İşçisi (Geçici) 30 Erkek olmak En fazla lise ve dengi okul mezunu olmak 7 Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi (Geçici) 15 Erkek olmak En fazla lise ve dengi okul mezunu olmak 8 Parke Üretim İşçisi (Geçici) 2 Erkek olmak Beton parke üretim işlerinde tecrübeli olmak. En fazla lise ve dengi okul mezunu olmak 9 Beden İşçisi (Geçici) 3 Erkek olmak Kürekçi, Tozcu En fazla lise ve dengi okul mezunu olmak 10 Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatörü 5 Geçerli ve gerekli olan ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak 11 Silindir Operatörü 5 Geçerli ve gerekli olan ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak 12 Greyder Operatörü 4 Geçerli ve gerekli olan ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak 13 Servis Şoförü 3 Geçerli ve gerekli olan ehliyet, psikoteknik ve SRC belgesine sahip olmak. 14 Kamyon Şoförü 15 Geçerli ve gerekli olan ehliyet, psikoteknik ve SRC belgesine sahip olmak. 15 Ekskavatör Operatörü 2 Geçerli ve gerekli olan ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak 16 Lastikli Ekskavatör Operatörü 1 Geçerli ve gerekli olan ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak 17 Buldozer Operatörü 1 Geçerli ve gerekli olan ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak 18 Forklift Operatörü 2 Geçerli ve gerekli olan ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak 19 Loder (Yükleyici) Operatörü 1 Geçerli ve gerekli olan ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak 20 Tır-Çekici Şoförü 1 Geçerli ve gerekli olan ehliyet, psikoteknik ve SRC belgesine sahip olmak. 21 Elektrik- Elektronik Mühendisi 1 Geçerli ve gerekli olan mezuniyet belgesine sahip olmak. 22 Elektrik Teknikeri 1 Geçerli ve gerekli olan mezuniyet belgesine sahip olmak. 23 Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü 1 Geçerli ve gerekli olan ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak 24 Asfalt Plenti Operatörü 1 Geçerli ve gerekli olan ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak Toplam 127

Kimler Başvurabilir? Temel Şartlar

Adaylarda aranan genel koşullar şöyle:

· Yaş: Son başvuru tarihi (8 Ocak 2026) itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak.

· Tecrübe: Başvurulan pozisyonda en az 1 yıl sigortalı iş tecrübesi (E-devlet'ten alınacak SGK dökümü ile belgelenecek).

· İkamet: Özellikle Onikişubat veya Dulkadiroğlu ilçelerinde ikamet ediyor olmak tercih sebebi.

· Belge: Pozisyona göre ustalık/kalfalık, MYK belgesi veya ilgisi ehliyet ve operatörlük belgeleri (SRC, psikoteknik gibi) gerekli.

Ayrıca adayların vardiyalı çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması ve belirlenen adli sicil şartlarını taşıması gerekiyor.

Başvuru ve Seçim Süreci Nasıl İşleyecek?

· Tek Başvuru: Adaylar, sadece bir pozisyona başvuru yapabilecek.

· Değerlendirme: Şartları taşıyan adaylardan, her pozisyon için kontenjanın 3 katı kadar aday, uygulamalı ve/veya sözlü sınava çağrılacak.

· Önemli Uyarı: Başvuruda veya sonrasında beyan ve belgelerde yanıltıcı bilgi tespit edilmesi durumunda, adayın başvurusu iptal edilebilecek veya işe başlamış olsa dahi sözleşmesi feshedilebilecek.

Mühendis ve Tekniker Alımı da Yapılacak

İşçi ve operatör pozisyonlarının yanı sıra, 1 Elektrik-Elektronik Mühendisi ve 1 Elektrik Teknikeri de belediye kadrosuna katılacak.