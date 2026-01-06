30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda; 28 adet sikke, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 37 adet fişek ele geçirildi.

Aynı tarihte yapılan diğer operasyonda ise kaçak ve sahte alkollü içkilere yönelik yapılan denetimlerde; 25 litre sahte olduğu değerlendirilen viski, 7 litre sahte olduğu değerlendirilen rakı, 36 litre etil alkol ile sahte alkollü içki yapımında kullanılan 1 adet anason yağı ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs, adli mercilere sevk edilirken haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.