İlçe genelindeki lise öğrencilerine yönelik hazırlanan proje, kültür ve eğitim alanında kapsamlı bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Proje, “İman ve Aksiyon” Eseri Merkezinde Yürütülecek

EŞİK Projesi, Türk düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in İman ve Aksiyon adlı eseri esas alınarak uygulanacak. Öğrenciler, eser üzerinden yürütülecek çalışmalarla okuma faaliyetlerini düşünme, yorumlama ve üretimle birleştiren çok yönlü bir sürece katılacak. Proje, okunan eserin şuura dönüşmesini, şuurun iradeye yansımasını ve iradenin hayatta karşılık bulmasını hedefleyen bütüncül bir yaklaşım sunuyor.

Başkan Akpınar: “Okunan Eserin Hayatta Karşılık Bulmasını Önemsiyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, proje kapsamında yaptığı değerlendirmede gençlerin düşünce dünyasına yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurguladı. Başkan Akpınar, “EŞİK Projesi ile gençlerimizi sadece okumaya değil, okuduklarını düşünmeye, yorumlamaya ve ürettiklerini hayata yansıtmaya teşvik ediyoruz. Okunan bir eserin bilgiyle sınırlı kalmayıp hayatta karşılık bulmasını çok önemsiyoruz. Bu çalışma, gençlerimizin fikri derinliğine ve üretkenliğine önemli katkılar sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Yarışma Takvimi Belirlendi

Proje kapsamında düzenlenecek yarışmaların takvimi de açıklandı. Okul yarışmaları 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Okul aşamasını geçen öğrenciler 16 Nisan 2026’da ilçe yarı finalinde yarışacak. Sürecin finali ise 5 Mayıs 2026 tarihinde Dulkadiroğlu Belediyesi Muhammed Murat Akkurt Gençlik Merkezi’nde yapılacak.

Üç Kategoride Yarışma Düzenlenecek

EŞİK Projesi çerçevesinde liseli öğrenciler bilgi yarışması, tasarım yarışması ve kısa film yarışması olmak üzere üç farklı kategoride bilgi ve yeteneklerini sergileyecek. Yarışmalar, öğrencilerin akademik birikimlerinin yanı sıra sanatsal ve görsel anlatım becerilerini de ortaya koymayı amaçlıyor.

Toplam 300 Bin TL Ödül Dağıtılacak

Proje kapsamında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere toplam 300 bin TL ödül verilecek. Okuma kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL ödül verilecek. Tasarım yarışmasında birincilik ödülü 25 bin TL, ikincilik ödülü 15 bin TL, üçüncülük ödülü 10 bin TL olarak belirlendi. Kısa film yarışmasında da birincilik ödülü 25 bin TL, ikincilik ödülü 15 bin TL, üçüncülük ödülü 10 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca her okulun birincisine 6 bin TL ödül verilecek.

Dulkadiroğlu Belediyesi, EŞİK Projesi ile gençlerin düşünsel gelişimini desteklemeyi, okuma kültürünü güçlendirmeyi ve kültürel-sanat üretimini teşvik etmeyi hedefliyor. İlçe genelindeki tüm liseli öğrencilerin projeye katılımı bekleniyor.