Toplantıda ilçenin gelişimine yönelik önemli gündem maddeleri ele alınarak karara bağlanırken, görüşmeler katılımcı ve yapıcı bir anlayışla yürütüldü.

İmar ve Planlama Konuları Görüşüldü

Meclis toplantısında imar konuları başta olmak üzere Dulkadiroğlu’nun planlı, düzenli ve sürdürülebilir gelişimini ilgilendiren hususlar ele alındı. İlçenin mevcut ihtiyaçları ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda hazırlanan gündem maddeleri meclis üyelerinin değerlendirmesine sunularak karara bağlandı.

Denetim Komisyonu Seçimi Gerçekleştirildi

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de 2026 yılı Denetim Komisyonu seçimi oldu. Yapılan oylama sonucunda Denetim Komisyonu; Osman Cengiz, Kübra Sarı Doğru, Harun Reyhan, Yunus Emre Kopar ve Ayhan Kapukaya’dan oluştu. Bu seçimle birlikte belediyenin mali ve idari faaliyetlerini kapsayan 2026 yılı denetim süreci resmen başlatıldı.

Mecliste Örnek Dayanışma Kararı

Meclis oturumunda sosyal sorumluluk ve dayanışma vurgusu da öne çıktı. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın, Kahramanmaraş’ın ortak değeri olan Kahramanmaraş İstiklal Spor için bir maaşını bağışlamasının ardından, meclis üyeleri de oturum ücreti olan şehrimizin plaka kodu 46 bin TL tutarındaki bedeli bağışlama kararı aldı. Bu anlamlı karar, mecliste birlik ve beraberliğin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi, şeffaflık, katılımcılık ve sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye, ilçe ve şehir adına değer üreten hizmetleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyor. Alınan kararların detayları belediyenin resmî internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.