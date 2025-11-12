"Milliyetçi Hareket, Milli İradenin Siyasi Karargahıdır"

Konuşmasına Türk milliyetçiliğinin tarihi köklerine değinerek başlayan Karakoç, "Türk milliyetçiliği, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan kurtuluş meşalesinin, 29 Ekim 1923’te cumhuriyetle anlam kazanan milli şuurun ve 3 Mayıs 1944’te fikri istikametini bulmuş ülkünün adıdır" ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi'ni "Türk milliyetçiliği bilincinin siyasi karargahı, hem aklı hem de kalbi" olarak tanımlayan Karakoç, partisinin ekonomi politikasını, "üretimi, istihdamı, adil bölüşümü ve sosyal adaleti temel alan" bir anlayışla tarif etti.

Kahramanmaraş İçin Somut Talep ve Öneriler Sıralandı

Karakoç, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirdiği 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından enkazdan çıkış ve kalkınma mücadelesinin odağına Kahramanmaraş'ın konulması gerektiğini vurguladı. Depremin şehirde ciddi bir nüfus kaybına, üretim ve istihdam daralmasına yol açtığına dikkat çeken Karakoç, şu somut talepleri sıraladı:

· SGK ve Vergi Teşvikleri: SGK teşvikleri derhal hayata geçirilmeli, sigorta ve vergi destekleri tüm çalışanları kapsamalı, ek işçi sınırlaması getirilmemelidir.

· Asgari Ücret Desteği: Bölgede çalışan işçilerin asgari ücret üzerindeki ödemeleri nakdi yardım sayılmalı ve sigorta priminden muaf tutulmalıdır.

· Nitelikli İş Gücünün Geri Dönüşü: Göç eden nitelikli iş gücünü geri çekmek için ücretlerde vergi ve sigorta istisnası uygulanmalıdır.

· İşveren Desteği: İşverenlerin SGK işveren payları alınmamalı, tüm işverenlere vergisel avantajlar sağlanmalıdır.

· Vergi Muafiyeti: Deprem bölgelerinde asgari ücret, gelir ve damga vergisi muafiyetleri artırılmalı, ödenen maaş kadar çıkan vergi maliyetleri de muafiyet kapsamına alınmalıdır.

· Kredi ve Ödeme Kolaylığı: Teminat sorunu yaşayan işletmelere teminatsız kredi imkanı sağlanmalı ve 6183 sayılı Kanun uyarınca ödeme kolaylığı getirilmelidir.

· Mücbir Sebep Süresinin Uzatılması: 30 Kasım 2025'te sona erecek mücbir sebep hali uzatılmalı, beyan ve bildirimler için ek süre verilmelidir.

· BAĞ-KUR Borçlarının İptali: Mücbir sebep süresince BAĞ-KUR prim borçları silinmeli, borçlanma ve hizmet ihya imkanı tanınmalıdır.

"Kahramanmaraş'ın Doğuşu, İkinci Bir Ergenekon Destanı Olacak"

Karakoç, devletin depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, çalışan tüm personel, ekip ve gönüllülere minnettarlıklarını iletti. Artık acıyı değil, hızlı telafiyi konuşma zamanı olduğunu ifade eden Karakoç, sözlerini şu milli vurguyla tamamladı:

"Kahramanmaraş’ın yeniden imarı, Türkiye Yüzyılının da imarıdır. Şehrimizin küllerinden doğuşu, Türk milletinin ikinci bir Ergenekon destanı olacaktır. Biz bir oldukça, beraber oldukça hiçbir felaket, hiçbir yıkım, hiçbir düşman karşımızda duramayacaktır."