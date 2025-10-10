Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Atilla Ayıntaplı’ya “boşandığı eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme, sanığın hastane çalışanı Ç.A’yı “silahla tehdit” suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen cezalarında herhangi bir indirim uygulanmadı.

22 Mayıs 2025 tarihinde, tıbbi sekreter olarak çalışan boşandığı eşi Eser Karaca ile görüşmeye giden Atilla Ayıntaplı, yaşanan tartışmanın ardından Karaca’yı pompalı tüfekle yaraladı. Karaca, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.