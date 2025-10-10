Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş programı kapsamında yaklaşık 200 Suriyeli, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı’na gönderildi.
Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde düzenlenen törende, Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi’ndeki işlemlerini tamamlayan Suriyeli sığınmacılar, yola çıktı.
Ellerindeki Türk bayraklarıyla otobüslerine binen Suriyeliler, Türk milleti adına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, Türk kardeşlerinin yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getirdiler.