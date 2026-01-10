Programda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederek, görev süresi boyunca basınla güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurmaya özel önem verdiklerini ifade etti.

Basının, kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirmesinin şehirlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Ünlüer, basının doğru aktardığı her bilginin kamu hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesine katkı sağladığını belirtti.

Basın mensuplarına teşekkür eden Vali Ünlüer, kamuoyuna yansıtılan olumlu ya da olumsuz tüm değerlendirmeleri dikkatle takip ettiklerini, eleştirilerden istifade ederek eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını ifade etti. Yapılan haber ve yorumlara her zaman anında dönüş yapılamamış olsa da, iletilen her hususun ilgili birimler tarafından titizlikle değerlendirildiğini ve gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Kahramanmaraş’ın zor bir süreçten geçtiğini belirten Vali Ünlüer, deprem sonrası yeniden inşa sürecinin büyük bir özveriyle yürütüldüğünü, yaşayan bir şehrin yeniden inşa edilmesinin ciddi zorluklar barındırdığını söyledi. Vatandaşların şehri terk etmeden gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür eden Vali Ünlüer, bu sürecin özellikle altyapı çalışmaları açısından büyük bir hassasiyet gerektirdiğini ifade etti.

Şu an itibarıyla il genelinde yaklaşık 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldığını belirten Vali Ünlüer, önümüzdeki 1–2 ay içerisinde Doğukent ve Güneşevler bölgelerinde yerleşimlerin başlayacağını, bu sürecin ardından konteyner kentlerin tamamen kaldırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yılın ilk yarısı içerisinde konteyner kentlerin ve konteyner iş yerlerinin tamamen tasfiye edilerek şehrin bu görüntüden kurtarılmasının amaçlandığını ifade etti.

Bu konuda ilgili tüm paydaşlarla kapsamlı istişareler yapıldığını ve kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Vali Ünlüer, basın mensuplarından da sürece destek vermelerini istedi. Sürecin zorluklarına dikkat çeken Vali Ünlüer, konteyner iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın da anlayış göstereceğine inandığını belirtti.

Konuşmasının sonunda 10 Ocak’ın hem Çalışan Gazeteciler Günü hem de İdareciler Günü olduğunu hatırlatan Vali Ünlüer, her iki kesimin de gününü kutlayarak toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

Düzenlenen programda; Kahramanmaraş’ta yürütülen kamu hizmetleri, devam eden ve planlama aşamasındaki projeler ile önümüzdeki döneme ilişkin hedefler kapsamlı şekilde ele alındı. İlin sosyal, ekonomik ve fiziki gelişimine yönelik çalışmalar değerlendirilirken, hizmetlerin etkinliği ve sürdürülebilirliği konuları üzerinde duruldu.

Program kapsamında basın mensuplarının görüş, talep ve değerlendirmeleri dinlenirken; karşılıklı anlayış, istişare ve iş birliğinin artırılarak sürdürülmesinin Kahramanmaraş’ın her alanda gelişimine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.