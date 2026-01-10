Akyol mesajında, “Gazetecilik, sadece haber aktarmak değil; hakikatin peşinde koşmak, toplumun gözü kulağı ve vicdanı olmaktır. Bu kutlu mesleği, her türlü zorluğa rağmen, idealist bir ruhla icra eden tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜR BASIN, GÜÇLÜ DEMOKRASİNİN TEMİNATIDIR”

Gazeteciliğin, kamunun doğru bilgiye erişim hakkını gözeten, hesap soran ve toplumsal gelişime katkı sunan en saygın mesleklerden biri olduğunu belirten Başkan Akyol, şunları kaydetti:

“Bugün, 1961 yılında kabul edilen ve gazetecilik mesleğine yasal güvence sağlayan 212 sayılı Kanun’un yıl dönümü. Ancak ne yazık ki, aradan geçen onca yıla rağmen, gazetecilerimiz mesleki zorluklar, ekonomik sıkıntılar ve bazı durumlarda hak ihlalleri ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Haberin ve habercinin değerini her zaman savunmalı, basın özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmak için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Unutmayalım ki; özgür, tarafsız ve güçlü bir basın, güçlü bir demokrasinin olmazsa olmaz teminatıdır.”

“GELECEĞİMİZ İÇİN GERÇEKLERİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Anadolu Basın Yayın Birliği olarak, ülkenin dört bir yanında görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanlarının her zaman yanında olduklarını dile getiren Akyol, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bu zorlu coğrafyada, zor şartlarda, büyük bir özveriyle çalışan; gece gündüz demeden halkı bilgilendiren, olayları tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktaran tüm basın emekçilerine şükranlarımı sunuyorum. Hakikatin sesini kısmaya çalışan hiçbir güç, gerçeklerin ışığını söndüremez. Birlik ruhu içinde, dayanışmayla, mesleğimizin onuru ve geleceğimiz için gerçekleri yazmaya, doğruların peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gün, bu azmin ve kararlılığın yeniden hatırlandığı bir gün olsun.”