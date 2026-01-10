Yapılan tespitlerde, suç örgütünün Kahramanmaraş merkezde faaliyet gösteren 5 masaj salonunu işlettiği, bu salonlarda masaj adı altında para karşılığında fuhuş yaptırıldığı, fuhşa aracılık edildiği ve fuhuş için yer ile imkân sağlandığı belirlendi. Çalışanların zorla fuhşa sürüklendiği, karşı çıkanların darp edildiği ve şantaj yoluyla çalıştırıldıkları, bu kapsamda insan ticareti suçunun işlendiği tespit edildi.

Bu kapsamda 06 Ocak 2026 günü saat 15.00’te Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Hatay, Ankara ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 4 ilde 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, 09 Ocak 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda; F.B. (50), M.U.Ç. (37), E.S. (35), Ö.K. (34), A.P. (22), O.K. (30), Y.A. (37), M.K. (35), D.C.D. (30), T.Ç. (24) ve E.Y. (31) olmak üzere toplam 11 şüpheli tutuklandı.

D.M.K. (40), B.G. (27) ve E.T. (21) hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, C.D. (50) ve F.Ö. (44) ise Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.