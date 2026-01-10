Basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Gül, gazetecilerin zor şartlar altında dahi görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getirdiğini vurguladı. Gül mesajında; basın mensuplarının, şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

6 Şubat depremleri sürecinde basın mensuplarının gösterdiği duyarlılığa da değinen Başkan Gül, “Asrın felaketinde, canları pahasına görev yapan, yaşanan acıyı ve dayanışmayı tüm Türkiye’ye duyuran basın emekçilerimizin ortaya koyduğu gayret her türlü takdirin üzerindedir.” dedi.

Gazeteciliğin, sorumluluğu büyük bir meslek olduğunu belirten Gül, doğru ve ilkeli haberciliğin toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesinde önemli rol oynadığını ifade ederek, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için tarafsız ve ilkeli yayın anlayışından taviz vermeden, gece gündüz demeden özveriyle çalışan basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gül, mesajının sonunda tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederek, sağlık, başarı ve kolaylıklar diledi.