Kar küreme çalışmaları durmaksızın devam ederken, aşırı yağışlar sonucu yollara taşınan çamur, taş ve kaya parçaları da temizlenerek yerleşim yerleri ulaşıma açık tutuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimleri ve kırsal mahallelerde etkisini sürdüren olumsuz kış şartlarına karşı mücadelesini sürdürüyor. Ulaşım ve vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için yoğun mesai harcayan ekipler, Göksun’da karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Göksun’un kırsal mahallelerinde kar küreme ve yol açma faaliyetleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması için ana arterler ve mahalle bağlantı yolları iş makineleriyle sürekli açık tutuluyor.

Yerleşim yerlerinin ilçe merkeziyle bağlantısının kesilmemesi adına ekipler 7/24 esasına göre görev yapıyor. Öte yandan bölgede etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Heyelan sonucu arterlere taşınan çamur, taş ve kaya parçaları ekipler tarafından kısa sürede temizlenerek yollar güvenli hale getiriliyor. İş makineleri ve saha personeli, risk oluşturan birikintileri kaldırarak sürüş güvenliğini yeniden tesis ediyor.