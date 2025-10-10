DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Tayvan’ın 114. Ulusal Günü dolayısıyla Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı. Karatutlu, törende yaptığı açıklamada Türkiye ile Tayvan arasındaki dostluğun her geçen gün daha da güçlendiğini ve iki ülke arasındaki kültürel bağların “karşılıklı saygı, dayanışma ve paylaşım üzerine inşa edilmiş güçlü bir ortaklık” oluşturduğunu vurguladı.



“KÜLTÜREL DİYALOG, BARIŞ VE KALKINMANIN TEMİNATIDIR”



Karatutlu, konuşmasında kültürel diplomasinin ülkeler arası kalıcı dostlukların temeli olduğunu belirtti:

“Ülkeler arasındaki güçlü bağlar, karşılıklı güven ve kültürel paylaşım üzerine inşa edilir. Tayvan’ın Ulusal Günü vesilesiyle bir kez daha gördük ki; diyalog ve dayanışma, barışın ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli teminatıdır.”



“İLİŞKİLER YENİ FIRSATLAR DOĞURACAK”



Karatutlu, Türkiye–Tayvan ilişkilerinin güçlenmesinin sadece diplomatik düzeyde değil, ekonomik ve kültürel alanlarda da yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti:

“Dostluğumuzun gelecekte daha da pekişeceğine inanıyorum. Bu iş birliği yalnızca ülkelerimiz için değil, bölgesel barış ve refah için de umut verici bir gelişmedir. Türkiye ve Tayvan halkları arasındaki karşılıklı anlayış, yeni projelere ve güçlü ortaklıklara zemin hazırlayacaktır.”



“TAYVAN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ DOSTLUK HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR”



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karatutlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik bir çerçeveyle sınırlı olmadığını vurguladı:

“Tayvan ile Türkiye arasındaki dostluk, sadece diplomatik bir ilişki değil; aynı zamanda iki milletin ortak değerleri, kültürel bağları ve dayanışma ruhu üzerine kurulmuş güçlü bir ortaklıktır. Bu bağlar, iki halk arasında kalıcı bir güven köprüsü oluşturmuştur.”



“BÜYÜKELÇİ HUANG VE EŞİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”



Karatutlu, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Büyükelçisi Volkan C.Y. Huang ve eşi Mrs. Huang’a nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlamlı davet, dostluk ve karşılıklı anlayışın en güzel göstergesidir. Sayın Büyükelçi’ye ve değerli eşine misafirperverliklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum.”



“DAYANIŞMA RUHU, GELECEK NESİLLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI”



DEVA Partili Karatutlu, Tayvan’ın teknolojik ilerlemesi, kültürel üretimi ve ekonomik istikrarı ile Türkiye’nin genç nüfusu ve girişimci ruhunun birleşmesinin, iki ülke için kalıcı bir dostluk modeli oluşturduğunu vurguladı.

“Bu karşılıklı dayanışma, sadece bugünün ilişkilerini değil; gelecek nesiller için de kalıcı bir barış ve refah temeli oluşturacaktır.” dedi.