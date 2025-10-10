6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi yapılar, yürütülen titiz restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Bu kapsamda şehrin önemli kültürel miraslarından biri olan yaklaşık 5 asırlık Tarihi Ceyhan Köprüsü’nde de çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon uygulamaları kapsamında, köprüde önemli ilerleme kaydedildi. Kemer kalıp askılama işlemlerinin tamamlanmasının ardından taş kemer imalatında da sona gelindi.

Köprünün özgün mimarisine uygun biçimde yürütülen onarım sürecinde hem statik güçlendirme hem de estetik dokunun korunmasına özel önem veriliyor. Restorasyonun yanı sıra köprüde aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmaları da gerçekleştirilecek. Tüm bu uygulamaların yıl sonuna kadar tamamlanarak köprünün yeniden hizmete sunulması hedefleniyor.

“Tarihi Mirasımızı Geleceğe Taşıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinde şehrimizde birçok tarihi yapı hasar gördü. Ancak biz kadim şehrimizin kültürel hafızasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tarihi Ceyhan Köprüsü de bu mirasın en önemli simgelerinden biri. Karayolları Genel Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde yürütülen restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı.İnşallah yıl sonuna kadar restorasyon ve aydınlatma çalışmalarını bitirip köprümüzü yeniden hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin hizmetine sunacağız. Kahramanmaraş’ımızın tarihine, kültürüne ve turizmine değer katacak bu önemli yapının yeniden ayağa kalkması hepimiz için büyük bir gurur vesilesi olacak”ifadelerini kullandı.