Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği hizmet ve yatırımlarla vatandaşların takdirini kazanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehre değer katacak yeni projeler için yönetim ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, yerel yönetimler alanındaki deneyimiyle tanınan Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin önceki dönem başkanlarından Burhan Sakallı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından danışman olarak atandı.

Yerel Yönetimlerde Deneyimli Bir İsim

Uzun yıllar Eskişehir’de aktif siyaset yapan ve 2004 – 2014 yılları arasında Odunpazarı Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu dönemde şehir planlaması, tarihi dokunun korunması ve kültürel projeler alanlarında önemli çalışmalara imza atan Burhan Sakallı, yerel yönetim vizyonu ve uygulamalarıyla dikkat çekmiş bir isim olarak tanınıyor.