Anadolu’nun en büyük kitap fuarı, 17 Ekim Cuma günü kapılarını kitapseverlere açacak.

Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş, kültür ve sanat dolu günlere hazırlanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Uluslararası Kitap Fuarı öncesi KAFUM’da hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor.

17 – 26 Ekim tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açacak olan fuar, Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyor. Alanda etkinlik çadırlarının kurulumuna başlanırken çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Yayınevleri, Yazarlar ve Okurlar Aynı Çatıda Buluşacak

10 gün boyunca sürecek kültür şöleninde 400 yazar, 150 yayınevi, 50 söyleşi ve 400 imza programı ile dopdolu bir takvim kitapseverleri bekliyor. Türkiye’nin dört bir yanından fuara katılım sağlayacak yayınevleri ve yazarlar, okurlarla bir araya gelerek kitap dünyasının nabzını tutacak.

Fuar kapsamında edebiyattan tarihe, sanattan akademik yayınlara, çocuk ve gençlik kitaplarından klasik eserlere kadar her yaşa ve ilgi alanına hitap eden binlerce eser okuyucularla buluşacak.