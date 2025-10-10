Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi yerleşkesine hayırsever Koç ailesi tarafından yaptırılan İbrahim Koç Uygulama Camii ve Filiz Koç Kur’an Kursu açılış törenine katıldı. Programda, Vali Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş,AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, öğrenciler ve vatandaşlar da yer aldı.

Başkan Görgel: “Nice Gençlerimizin Yetişmesine Vesile Olacak”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, cami ve Kur’an Kursu’nun şehre kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.Görgel, “Bugün açılışı için bir araya geldiğimiz camiimiz ve Kur’an Kursumuzun şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Burası şehrimiz için çok önemli bir mekân. Burada nice büyüklerimiz eğitim gördü ve ülkemize hizmet verdi. Şu an eğitim gören yavrularımız da gelecekte şehrimize ve ülkemize büyük katkılar sunacaktır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz cami ve Kur’an Kursumuz inşallah nice gençlerimize hizmet edecek, onların yetişmesine vesile olacak. Emeği geçen hayırsever Koç ailemize yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İbrahim Koç: “Memleketimize Hizmet Etmekten Onur Duyuyoruz”

Yapının mimarı olan hayırsever İbrahim Koç, “Eğitim aldığım, mezun olduğum ve öğretmen olarak görev yaptığım okula camii ve Kur’an Kursu kazandırmak nasip oldu. Çok şükür bu yapıları tamamlayarak öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Koç ailesi olarak şehrimize yeni hizmet binaları kazandırmaya devam edeceğiz inşallah”dedi.

Prof. Dr. Kirişci: “Yeni Nesillerin Yetişmesine Katkı Sunacak”

Açılış programında konuşan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise, “Cuma gününde böyle hayırlı iki eserin açılışına şahitlik ediyoruz. Allah Koç ailemizin hayrını kabul eylesin. Camii nasıl hemşehrilerimizin ibadet yeri ise Kur’an Kursu da yeni nesillerin yetişmesine vesile olacak” dedi.

Dualarla Hizmete Açıldı

Yapılan konuşmaların ardından, dualar eşliğinde kurdele kesilerek İbrahim Koç Uygulama Camii ve Filiz Koç Kur’an Kursu resmî olarak hizmete açıldı. Açılışın ardından şehir protokolü camii ve Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek bilgi aldı.Hayırsever Koç ailesi tarafından inşa edilen bu iki yapı, hem öğrencilerin dini ve ahlaki gelişimine katkı sunacak hem de mahalle sakinlerinin ibadet ihtiyacına cevap verecek önemli bir merkez olarak hizmet verecek.