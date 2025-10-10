Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan olumsuzlukları gidermek için gece boyunca da sahada çalışmalarını kesintisiz sürdürdü.

Şehrin farklı noktalarında etkili olan yağış sonrası, özellikle bazı arterlerde meydana gelen deformeler hızla tespit edilerek onarım çalışmalarına başlandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, yollarda oluşan çökmeler giderilerek ulaşım güvenliği yeniden sağlandı.Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gece boyunca sürdürülen çalışmaların ardından arterlerde ulaşım konforu ve güvenliği yeniden tesis edildi.