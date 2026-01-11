Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; 11 Ocak 2026 Pazar ve 12 Ocak 2026 Pazartesi günleri Kahramanmaraş genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur öngörülürken, rakımı 800 metre ve üzerindeki bölgelerde (Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahir Dağı ve çevresi) zaman zaman yoğun kar yağışı bekleniyor. Diğer ilçelerde ise her iki gün boyunca yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi risklerinin oluşabileceği değerlendirilirken, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine karar verildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecek.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.