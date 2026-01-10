Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi ekip, 40. dakikada penaltı beklediği pozisyonda hakem oyunu sürdürdü.

İkinci yarıda baskısını artıran Kahramanmaraş İstiklalspor, 68. dakikada Kemal Rüzgar’ın golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, rakibine net gol fırsatı tanımadı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Kemal Rüzgar, 90+4. dakikada kaydettiği golle skoru 2-0’a taşıdı. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Bu galibiyetle Kahramanmaraş İstiklalspor puanını yükseltirken, Aliağa FK haftayı puansız kapattı. İki gol atan Kemal Rüzgar maçın yıldızı oldu.