Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sonrası Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda belediye ekipleri ve stat görevlileri tarafından yoğun kar temizleme çalışmaları yapıldı. Ancak yer yer 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, tüm çalışmalara rağmen sahayı futbol oynamaya elverişli hale getirmeye yetmedi.

Maç saati öncesinde sahayı inceleyen hakem heyeti, zemini test etmek amacıyla topu sahaya bıraktı. Topun karın içine tamamen saplanması, karşılaşmanın oynanamayacağını net şekilde ortaya koydu. Futbolcu sağlığı ve oyun güvenliğinin riske girmesi nedeniyle hakem, müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Karşılaşmanın hangi gün ve saatte oynanacağına ilişkin kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Erteleme kararıyla birlikte Kahramanmaraşlı futbolseverler, takımlarını izlemek için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.