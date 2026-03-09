Aksaray Dağılgan Stadı’nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz 38. dakikada Kemal Rüzgar’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole hızlı cevap verdi ve 40. dakikada Bahattin Karahan’ın kaydettiği golle skoru 1-1’e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan 68 Aksaray Belediyespor, 61. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın son bölümünde beraberlik için baskı kuran Akedaş İstiklalspor aradığı golü bulamadı.

Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında Oğuzhan’ın kontratak sonucu attığı golle farkı ikiye çıkardı. Mücadele 68 Aksaray Belediyespor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.