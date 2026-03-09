Aksaray Dağılgan Stadı’nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz 38. dakikada Kemal Rüzgar’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole hızlı cevap verdi ve 40. dakikada Bahattin Karahan’ın kaydettiği golle skoru 1-1’e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan 68 Aksaray Belediyespor, 61. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın son bölümünde beraberlik için baskı kuran Akedaş İstiklalspor aradığı golü bulamadı.

Silifke Belediyespor 2-1 Kahramanmaraşspor!
Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında Oğuzhan’ın kontratak sonucu attığı golle farkı ikiye çıkardı. Mücadele 68 Aksaray Belediyespor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.