Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte şehrin ticaret merkezlerinden biri olan Uzunçarşı’da faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette heyete Onikişubat Belediye BaşkanıHanifi Toptaş, İl Jandarma Komutanı TümgenaralAli Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de eşlik etti. Ziyaret kapsamında çarşıda tek tek iş yerlerini gezen heyet, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaret sırasında esnaflarla samimi sohbetler gerçekleştiren heyet, şehre dair talep, öneri ve beklentilerini de dinledi. Vali Ünlüer, Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, esnafların ilettiği konuları not alarak ilgili birimlerle değerlendirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Ziyaret sırasında çarşı çevresinde bulunan vatandaşlarla da bir araya gelen heyet, tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek herkesin huzurlu ve bereketli bir Ramazan geçirmesi temennisinde bulundu.

“Tüm Hemşehrilerimizin Ramazan Ayını Tebrik Ediyorum”

Gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Sayın Valimiz, Onikişubat Belediye Başkanımız, Jandarma Komutanımız ve Emniyet Müdürümüzle birlikte Uzunçarşı’da kıymetli esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnafımızla sohbet ederek hem Ramazanlarını tebrik ettik hem de talep ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk.Hemşehrilerimizle bir araya geldik, sohbet ettik. Hamdolsun her zaman olduğu gibi yine esnafımız ve hemşehrilerimizin büyük teveccühü ile karşılandık. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimi. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.