Sahte plaka takan sürücülerin araçları 30 gün trafikten men edilirken haklarında 5 yıla kadar hapis istemiyle adli işlem başlatılabilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde kamuoyunda yanlış anlaşılan "APP plaka" kullanımına ilişkin yaptırımları netleştiren kapsamlı bir basın açıklaması yayımladı. Standart dışı ve yetkisiz kuruluşlarca basılan bu plakaları kullanan sürücüleri ağır cezaların beklediği bildirildi.

Yetkisiz Plakaya 140 Bin Lira Ceza

EGM tarafından yapılan açıklamaya göre, üzerinde resmi mühür bulunmayan ve güvenlik unsurlarını taşımayan APP plakalar hukuken geçerli kabul edilmiyor. Bu tür plakaları araçlarında kullanan kişilere 140.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, sürücülerin belgeleri 30 gün süreyle geri alınırken, söz konusu araçlar da 30 gün boyunca trafikten men edilecek.

Yaptırımların sadece idari para cezasıyla sınırlı kalmadığı da vurgulandı. Yetkililer, bu kişilerin Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinde yer alan "Resmi Belgede Sahtecilik" suçu kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabileceğini belirtti. İhlalin tekrarlanması durumunda cezaların kademeli olarak artacağı ifade edildi.

Standart Dışı Plaka ile Karıştırılmamalı

Açıklamada, yetkili kurumlarca basılmasına rağmen yönetmelikteki ölçülere aykırı olan veya okunmayan plakalar ile "APP plaka" arasındaki farka da dikkat çekildi. Sadece nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan sürücülere uygulanan 4.000 liralık cezanın, 2016 yılından bu yana yürürlükte olduğu hatırlatıldı. Yeni gündeme gelen 140 bin liralık cezanın ise doğrudan "yetkisiz basım" yani sahtecilik durumlarını kapsadığı açıklandı.

Düzenlemelerin temel amacının ceza kesmek değil, trafik ve kamu güvenliğini sağlamak olduğunun altı çizildi. Elektronik denetim sistemleri (EDS) ve şehir güvenlik kameraları tarafından tespit edilemeyen sahte plakaların, güvenlik mekanizmalarını zayıflattığı ve adli soruşturmaları olumsuz etkilediği belirtilmişti.