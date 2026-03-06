Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Doğukent bölgesinde kapsamlı bir asfalt çalışması başlatılıyor.

Bölgede altyapı çalışmaları ve inşa faaliyetleri nedeniyle bozulan yollar, gerçekleştirilecek büyük asfalt yatırımıyla yenilenecek.Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülecek çalışma için önemli bir adım atıldı. Doğukent bölgesinde gerçekleştirilecek asfalt serim işi için ihale süreci tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleştirilen ihaleye toplam 26 istekli firma katıldı.

Ulaşım Ağı Güçlenmeye Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü yol yatırımlarıyla ulaşım ağını güçlendirmeyi sürdürüyor. İlçe merkezleri, mahalleler ve yeni yerleşim alanlarında sürdürülen asfalt, bakım ve onarım çalışmalarıyla hem mevcut yollar yenileniyor hem de gelişen yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap veriliyor.Doğukent bölgesinde hayata geçirilecek 61 bin tonluk asfalt yatırımı da bu kapsamda şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri olarak dikkat çekiyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki yol standardının önemli ölçüde yükselmesi ve ulaşımın daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor.