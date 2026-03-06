Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, şubat ayında da vatandaşların güvenliği için özverili bir mücadele ortaya koydu.Şehir genelinde meydana gelen yangınlardan trafik kazalarına, su baskınlarından çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar çok sayıda olaya müdahale eden Büyükşehir İtfaiyesi, hızlı ve koordineli çalışmalarıyla olası can ve mal kayıplarının önüne geçti. Modern araç filosu ve teknik ekipmanları ile alanında eğitimli personeli sayesinde şehrin dört bir yanında kesintisiz hizmet veren Büyükşehir İtfaiyesi; 23 şube, 385 personel ve 72 araç ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında şubat ayında 145 yangın, 32 trafik kazası, 26 su baskını ve 519 diğer itfai olaya müdahale etti.

Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sadece müdahale faaliyetleriyle değil aynı zamanda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla da toplumda afet ve acil durum farkındalığını artırıyor. Bu kapsamda, şubat ayında kamu kurumları, okullar ve özel kuruluşlarda düzenlenen eğitim ve tatbikatlarla bin 591 kişiye yangın güvenliği, acil durumlarda doğru davranış biçimleri ve ilk müdahale yöntemleri konusunda bilgi verildi. Şehrin güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olan Büyükşehir İtfaiyesi, güçlü altyapısı, deneyimli personeli ve hızlı müdahale kabiliyetiyle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Her Türlü Acil Duruma Hazırlıklı, Daima Görev Başında

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde görevimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 23 şube, 385 personel ve 72 araçtan oluşan güçlü kadromuz ile şehrimizin geniş coğrafyasında hızlı müdahale kapasitemizi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Modern araç ve ekipmanlarla desteklenen ekiplerimiz, her türlü acil duruma hazırlıklı ve daima görev başında” ifadelerine yer verildi.