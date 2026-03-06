Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilecek etkinlik saat 20.30’da başlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kültür ve sanat etkinlikleriyle zenginleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Ramazan etkinlikleri, 7 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek özel bir tasavvuf musiki dinletisiyle devam edecek.

Şehirde Ramazan coşkusunun merkezi haline gelen Ramazan Sokağı’nda düzenlenecek programda, tasavvuf musikisinin seçkin isimlerinden Dr. Agah Terzi sahne alacak. Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı Başkanı olan ve aynı zamanda başarılı bir müzisyen olarak tanınan Dr. Terzi, güçlü yorumuyla tasavvuf musikisinin en sevilen eserlerini dinleyiciler için seslendirecek.Saat 20.30’da başlayacak dinletide, tasavvuf geleneğinin gönüllere dokunan eserleri Kahramanmaraşlı müzikseverlerle buluşacak.

Programda; “Geceler Derdime Derman Olmuyor”, “Ne Zaman Anarsam Seni”, “Gel Gör Beni Aşk Neyledi” ve “Ey Ramazan Merhaba” gibi tasavvuf musikisinin klasikleşmiş eserleri Dr. Agah Terzi’nin yorumuyla dinleyicilere sunulacak.Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak hazırlanan programda, ilahi ve tasavvuf eserleriyle dolu bir akşam yaşanacak. Katılımcılar, Ramazan gecesinin huzur ve sükûnetini tasavvuf musikisinin derin ve etkileyici ezgileri eşliğinde paylaşma fırsatı bulacak.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu özel dinletiye tüm vatandaşlar davet edildi.