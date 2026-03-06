Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Ramazan’ın manevi atmosferini şehir genelinde hissettirmeyi amaçlayan etkinlikler kapsamında bu kez özel bir söyleşi programı gerçekleştirildi.Ramazan Sokağı’nda düzenlenen programda, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda Ramazan ayının manevi boyutu, insan hayatındaki yeri ve toplum üzerindeki etkileri üzerine anlamlı bir sohbet gerçekleştirildi.

Ramazan’ın Manevi İklimi Konuşuldu

Programda konuşan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan ayının yalnızca bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda insanın kendini yeniden gözden geçirdiği, ruhunu arındırdığı ve manevi olarak yenilendiği özel bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekti.Ramazan’ın insanı sabra, paylaşmaya ve dayanışmaya yönelten güçlü bir eğitim süreci olduğunu vurgulayan Ay, orucun sadece bedensel bir ibadet değil aynı zamanda nefsi terbiye eden, insanın iç dünyasını zenginleştiren bir ibadet olduğunun altını çizdi. Sohbette Ramazan’ın bireyin hayatına kattığı manevi derinlik, toplumsal birlik ve beraberliğe olan katkısı ile insanın içsel yolculuğu gibi konular ele alındı.

İlmi ve Manevi Bir Perspektif Sunuldu

Söyleşide Ramazan ayının bireysel ve toplumsal hayata yansımaları, insanın manevi gelişimi ve oruç ibadetinin hikmeti gibi pek çok başlık detaylı şekilde değerlendirildi. Katılımcılara hem akademik hem de manevi yönü güçlü bir bakış açısı sunan program, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.Sohbet boyunca Kur’an ve sünnet ışığında Ramazan’ın anlamına dair örnekler paylaşan Prof. Dr. Ay, bu mübarek ayın insanın kalbini ve davranışlarını güzelleştirme fırsatı sunduğunu ifade etti.

Katılımcılardan Teşekkür

Program sonunda katılımcılar, söyleşinin son derece verimli geçtiğini belirterek Ramazan’ın manevi atmosferini daha derinden hissettiklerini ifade etti. Yeni bakış açıları kazandıklarını ve sohbetten büyük istifade ettiklerini dile getiren vatandaşlar, böylesi anlamlı bir program düzenlediği için Büyükşehir Belediyesine ve gerçekleştirdiği sohbet için Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’a teşekkür etti.

“Ramazan, İnsanı İyiye ve Güzele Yönelten Bir Mekteptir”

Programda konuşan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, “Ramazan ayı, bizim için sıradan bir zaman dilimi değildir. Bu mübarek ay, insanın hem Rabbiyle hem de kendi iç dünyasıyla yeniden buluştuğu, kalbini ve ruhunu arındırdığı çok özel bir zaman dilimidir. Oruç sadece aç kalmak değildir; aynı zamanda nefsi terbiye etmektir, sabrı öğrenmektir, kalbi kötülüklerden arındırmaktır.Ramazan, insanın hayatına bir düzen getiren, onu düşünmeye, kendini sorgulamaya ve daha iyi bir insan olmaya yönelten bir mekteptir. Bu ayda tutulan oruç, yapılan ibadetler ve paylaşılan sofralar, aslında bize hayatın gerçek anlamını hatırlatır. İnsan bu ayda yalnızca bedenini değil, dilini, kalbini ve düşüncelerini de korumayı öğrenir.Ramazan’ın en güzel yönlerinden biri de toplumda oluşturduğu kardeşlik ve dayanışma iklimidir. İftar sofraları, sadece yemek yenilen sofralar değildir; gönüllerin birleştiği, insanların birbirine daha fazla yakınlaştığı bereketli buluşmalardır. Bu ayda yapılan her iyilik, verilen her sadaka ve paylaşılan her lokma toplumda sevgi ve merhametin çoğalmasına vesile olur.Unutmamalıyız ki Ramazan, yalnızca bir ay süren bir ibadet dönemi değil; aynı zamanda insanın bütün yıl boyunca taşıması gereken bir ahlak ve bilinç kazandırır. Eğer Ramazan’dan sonra kalbimizde daha fazla merhamet, hayatımızda daha fazla sabır ve dilimizde daha fazla iyilik varsa işte o zaman Ramazan’ın hikmetini gerçekten anlamış oluruz” dedi.