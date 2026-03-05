Saat 20.30’da başlayacak programda Türk Halk Müziği’nin eşsiz parçalarıyla Ramazan akşamına neşe katılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini şehrin dört bir yanında hissettirmeye devam ederken, kültür ve sanat etkinliklerini de hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilecek konserde katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatılacak. 6 Mart Cuma günü saat 20.30’da başlayacak programda, şehrin sevilen seslerinden Süleyman Güçlü, Türk Halk Müziği ziyafeti sunacak.

Süleyman Güçlü, Anadolu’nun farklı yörelerinden Türk halk müziğinin en sevilen parçalarını müzikseverler için seslendirecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, etkinliğe tüm vatandaşların davetli bulunduğu belirtildi.