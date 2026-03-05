Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Bağcı tarafından hazırlanan sergi, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonunda ziyarete açıldı.

Açılışa KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Salih Yeşil ve Prof. Dr. Ramazan Çetintaş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Burak Telli, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, akademisyenler, öğrenciler ve edebiyat ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Bağcı, edebiyat ile nakış sanatını aynı zeminde buluşturmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, edebî metinlerin duygu dünyasını motifler aracılığıyla görünür kılmayı amaçladığını ifade etti. Bağcı, metni kumaşa, sözü ipliğe, hikâyeyi nakışa dönüştüren bu yaklaşımın disiplinler arası bir bakış sunduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise konuşmasında üniversitenin farklı bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerinin nitelikli çalışmalar ortaya koyduğunu belirterek emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti. Edebiyat ile görsel sanatların bir araya gelmesinin kültür hayatına katkı sunduğunu ifade eden Ak, farklı disiplinlerin aynı sergide buluşmasının gelecek adına umut verici olduğunu dile getirdi. Minyatür sanatına da değinen Ak, Türk minyatür geleneğinin hayatın içinden sahneleri ve manevî dünyayı yansıttığını, bu yönüyle temsilî anlayıştan ayrıldığını söyledi. Bilinen olayların nakış yoluyla somutlaştırılmasının kıymetli bir çaba olduğunu belirten Ak, yeni çalışmaların sanat hayatına güç katacağını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Sergi, piyanoda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Arzu Mustafeyava ve kemanda Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Pakize Öz’ün dinletisiyle devam etti.

Geleneksel ile modern anlatımı aynı zeminde buluşturan sergi, seçkin yazarların eserlerinden ilhamla kurgulanan hikâyelerin nakış sanatının diliyle yeniden yorumlanmasından oluşuyor. Eserlerle birlikte ilgili kitapların aynı mekânda kurgulanmasıyla oluşturulan seçki, toplam 15 özgün çalışmayı bir araya getiriyor. Sergi, edebiyatın derinliğini el emeğinin estetiğiyle buluşturarak Kahramanmaraş’ın kültürel birikimine gönderme yapıyor.

Sergi sonunda Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Bağcı, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Mustafeyava ve öğrenci Pakize Öz’e katkı ve emeklerinden dolayı belge takdimi gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Bağcı’nın “Edebiyattan Nakışa” adlı kişisel sergisi 16 Mart 2026 tarihine kadar KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonunda ziyaret edilebilecek.