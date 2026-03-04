Başkan Görgel, “Ramazan ayının mağfiret ikliminde gönül soframızda Göksunlu hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Yatırım ve projelerimizle Göksun’umuzu altyapıdan ulaşıma, sosyal alandan üretime tüm alanlarda çok daha ilerilere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayının manevi iklimini ve paylaşma geleneğini şehrin dört bir yanına taşımak amacıyla hayata geçirdiği “İlçemde İftar Var” programı, üçüncü durağı olan Göksun’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlçede düzenlenen iftar buluşması, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği anlamlı bir akşama sahne oldu.Salonun tamamen dolduğu programda 7’den 70’e her yaştan vatandaş aynı sofrada buluştu. Ramazan’ın bereketini ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşayan Göksunlular, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi. İlçede adeta gönül sofraları kuruldu, dualar aynı anda semaya yükseldi.

Göksunlular Büyükşehir Sofrasında

İftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Yardımcısı Miraç Akbulut, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ve AK Parti Göksun İlçe Başkanı Furkan Özdemir de katıldı. Başkan Fırat Görgel, vatandaşlarla yakından ilgilenerek Ramazan aylarını tebrik etti.Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan’ın manevi atmosferinde Göksunlu vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ramazan ayının mağfiret ikliminde gönül soframızda Göksunlu hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İftar soframıza eşlik eden tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Göksun’a 300 Milyonluk Altyapı Yatırımı

Konuşmasının devamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun’a kazandırılan yatırımlara ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Fırat Görgel, “23 aylık süreçte Göksun’umuza çok ciddi yatırımlar kazandırdık. Depremden çıkmış bir şehri ayağa kaldırmak için çok ciddi çaba sarf ettik, ediyoruz. Göksun’da altyapımıza güçlü bir temel oluşturduk.106 kilometre içmesuyu ve kanalizasyon hattı, 31 depo, 2 kaptaj ve 29 sondaj çalışmasını 23 ayda tamamladık. Bunların toplam değeri 300 Milyon TL. Göksun’umuzun altyapısını yenilemeye devam ediyoruz. İlçemize atıksu arıtma tesisi ve yeni şebeke hatları kazandıracağız. Planladığımız altyapı yatırımlarımızın toplam maliyeti ise 2 Milyar TL’nin üzerinde” dedi.

276 Milyonluk Yol Yatırımı

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Göksun’umuzun ulaşım altyapısını daha da güçlendirmek için 276 Milyon TL değerinde yatırım yaptık. 51 kilometre asfalt, 48 bin metrekare parke bazalt ile yol bakım çalışmalarımızı tamamladık.İnşallah kuzey ilçeler asfalt üretim tesisimizi de açtığımızda hem Göksun’umuzda hem de diğer kuzey ilçelerimizde yol yatırımlarımızı daha da artıracağız. Göksun terminalimizi 15 Milyon TL’lik yatırımla yeniledik. Soğuk hava deposunu yeniden hizmete sunduk.Kuzey ilçeler entegre katı atık tesisimizi bölgemize kazandırdık. 20 Milyon TL’lik yatırımla Göksun’a katı atık transfer istasyonu inşa ettik” ifadelerini kullandı.

“Yatırımlarımızla Göksun’umuzu Çok Daha İleriye Taşıyacağız”

Göksun’da gençlere, ihtiyaç sahiplerine ve çiftçilere yönelik hayata geçirilen destek ve projelere de değinen Başkan Görgel, “Çevher Dudayev ve Köroğlu parklarını yenileme çalışmalarını bu yıl tamamlayacağız. Nevzat Pakdil ve Büyükçamurlu mahallemizde 2 adet halı saha inşa ediyoruz. 23 ayda 26 Milyon TL sosyal desteği hemşehrilerimizle paylaştık. Tarım alanında çiftçilerimize 3,5 Milyon TL değerinde sulama borusu ve fidan desteğini sağladık.Göksun’umuzu daha ileriye nasıl taşırız noktasında var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” cümlelerini kaydetti.