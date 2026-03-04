Şube yönetimi, yaşanan saldırının münferit bir olay olmadığını ve okullarda giderek artan şiddet vakalarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın kalıcı ve önleyici politikalar hayata geçirmemesi, şiddet ortamının derinleşmesinde birinci derecede sorumludur” denildi.

Eğitim Emekçileri Taleplerini Sıraladı

Şube tarafından yapılan açıklamada, okullarda şiddeti önleyecek önlemler için somut talepler sıralandı:

· Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi

· Her okulda yeterli sayıda uzman personel görevlendirilmesi

· Risk altındaki öğrenciler için erken müdahale ve destek programlarının uygulanması

· Okullarda şiddeti önlemeye dönük bağlayıcı eylem planlarının hazırlanması

· Eğitim emekçilerinin mesleki itibarını koruyacak açık ve net tutum alınması

· Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve ihmali bulunanların hesap vermesi

Şiddetin Toplumsal ve Sistemsel Boyutu

Şube, açıklamasında şiddetin sadece bireysel bir öfke olmadığını, medya ve siyaset ortamında meşrulaştırılan kutuplaştırıcı dilin, öğretmenleri hedef haline getirdiğini belirtti. Ayrıca pedagojik temelden yoksun uygulamalar, derinleşen yoksulluk ve gençlerin geleceksizlik kaygısının şiddet riskini artırdığına dikkat çekildi.

Güvenli Eğitim Ortamı Talebi

Kahramanmaraş Şubesi, güvenli bir eğitim ortamının bir ayrıcalık değil en temel hak olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Okullarımızı şiddete teslim etmeyeceğiz. Öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunma hakkını savunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Şube, yaşamını yitiren öğretmen için başsağlığı dileklerini iletirken, benzer acıların tekrar yaşanmaması için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu.