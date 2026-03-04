Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi’nde bulunan Ali Sezal Bulvarı ile Kuddusi Baba Bulvarı’nda 4 Mart ile 6 Mart 2026 tarihleri arasında çalışma yapılacak. Aynı bölgede 7 Mart’tan itibaren başlayacak ikinci etap çalışmalar ise 31 Mart’a kadar sürecek.

Yine Onikişubat’ın Şazibey Mahallesi’ndeki 28044. ve 28045. Sokaklar ile Dulkadiroğlu’na bağlı Yavuz Selim Mahallesi’ndeki 73051. Sokak’ta 2 Şubat’ta başlayan çalışmaların 31 Mart 2026’da tamamlanması planlanıyor. Bu güzergahlar, belirtilen tarihler boyunca ulaşıma kapalı olacak.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar ile sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri, alternatif yolları tercih etmeleri istendi. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının ardından yollar yeniden trafiğe açılacak.