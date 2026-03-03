Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını daha güçlü ve konforlu hale getirmek için yol yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım ağında kaliteyi artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, arterlerde bakım ve onarım çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de şehrin yoğun kullanılan güzergâhlarından Ahmet Uncu Caddesi oldu. Gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı, toplu taşıma ve şehir içi ulaşım açısından kritik öneme sahip olan arterde kapsamlı bir bakım onarım süreci başlatıldı.

Altyapı çalışmaları, mevsimsel şartlar ve yoğun trafik yükü nedeniyle zamanla deformasyona uğrayan cadde, ekipler tarafından detaylı şekilde incelendi. Yapılan teknik değerlendirmelerin ardından, özellikle sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen bozulmaların bulunduğu bölümlerde sıcak asfaltla geniş çaplı onarım çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında öncelikle deforme olan zemin kazınarak hazır hale getiriliyor, ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek yol standardı yükseltiliyor. Uygulanan asfalt kaplama sayesinde hem sürüş konforu artırılıyor hem de araç ve yaya güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak Ahmet Uncu Caddesi’nin daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.