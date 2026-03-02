Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Ulaşım konforunu artırmak, yol güvenliğini üst seviyeye taşımak ve şehir estetiğine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı çalışmaları, iklim şartları ve yoğun kullanım nedeniyle deforme olan arterler tek tek onarılıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde Dulkadiroğlu’nda Yavuz Selim Mahallesi 40080. Sokak ve Gazi Paşa Mahallesi Gazneliler Caddesi başta olmak üzere, muhtelif noktalarda sıcak asfaltla yol onarımları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla, arterlerde meydana gelen bozulmalar bir bir ortadan kaldırılarak sürüş konforu ve güvenlik yeniden sağlanıyor.

İsa Yusuf Alptekin Bulvarı’na Modern Dokunuş

Büyükşehir Belediyesi hem vatandaşların daha konforlu bir şekilde seyahat etmesi hem de altyapı sonrası üstyapının güvenli bir şekilde hizmet vermesi amacıyla OnikişubatŞazibey Mahallesi’nde de çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, İsa Yusuf Alptekin Bulvarı’nda altyapı çalışmalarının ardından üstyapı onarımlarına geçti. Arterde yoğun bir mesai harcayan ekipler, hazırlıkların ardından asfalt serimine geçti. Haydar Aliyev Buvarı ve Ali Sezal Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayan arter sıcak asfaltla kaplanıyor.