Verilere göre ekipler ay boyunca toplam 519 olaya müdahale ederken, yangınlar ilk sırada yer aldı.

İtfaiye teşkilatı, kent genelinde 23 şube, 385 personel ve 72 araç ile hizmet verirken, Şubat ayında meydana gelen 145 yangın, 32 trafik kazası ve 26 su baskınına müdahale etti. Aynı dönemde boğulma vakası yaşanmadığı bildirildi.

Denetim faaliyetlerini de sürdüren ekiplerin 102 denetim gerçekleştirdiği, eğitim çalışmaları kapsamında ise 1.591 kişiye yangın ve afet farkındalık eğitimi verildiği kaydedildi.