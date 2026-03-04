Programa, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Salih Yeşil ile Prof. Dr. Ramazan Çetintaş, Genel Sekreter İbrahim Palabıyık, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Burak Telli, Prof. Dr. Ali Haluk Pınar, Prof. Dr. Celal Kurşun, Fakülte Dekanları ve 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında doktora yapmış akademisyenler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitenin akademik kapasitesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. KSÜ bünyesinde 852 öğretim üyesinin görev yaptığını belirten Ak, üniversitenin genel yayın performansı, ulusal ve uluslararası indekslerde yer alan çalışmalar ile bilimsel üretkenliğin geldiği noktaya ilişkin verileri paylaştı. Bilimsel yayınların niteliğinin artırılmasının yanı sıra disiplinler arası çalışmaların da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi destekli projeler ile farklı ulusal ve uluslararası kaynaklardan sağlanan fonlarla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin araştırma ekosistemine katkısına dikkat çekilerek lisansüstü üretimin artırılmasının stratejik bir öncelik olduğu vurgulandı. Ortak iş birliklerinin genişletilmesi, lisansüstü öğrenci sayılarının artırılması ve uluslararası öğrenci oranının yükseltilmesi konularının üniversitenin gelişim perspektifinde önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, nitelikli yayın üretiminin üniversitelerinuluslararası görünürlük açısından belirleyici olduğunu ifade ederek, yurt dışında doktora eğitimini tamamlayıp kuruma dönen öğretim üyelerinin uluslararası bağlantıları sayesinde yabancı araştırmacıların dergilerde hakem, yayın kurulu üyesi, özel sayı editörü ve yazar olarak yer almalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen ödül ve burs programlarına da değinen Rektör Ak, TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik eden destek mekanizmalarının önemine işaret ederek bu yıl üç ayrı alanda ilgili programlara başvuru yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

Uluslararasılaşmanın yalnızca öğrenci hareketliliğiyle sınırlı olmadığını dile getiren Ak, araştırma ortaklıkları, proje konsorsiyumları ve çift diplomalı programların da bu sürecin temel bileşenleri olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulamaya konulan ve üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü ve araştırma kapasitesini artırmayı amaçlayan Ek 46 düzenlemesine dikkat çekildi. Ek 46, yükseköğretim kurumlarının uluslararası sıralamalarda daha etkin yer almasını, yabancı uyruklu öğretim elemanı ve öğrenci istihdamını teşvik etmeyi ve uluslararası projelere katılımı güçlendirmeyi hedefleyen bir performans ve teşvik mekanizması olarak öne çıkıyor.

Programda ayrıca, uluslararası nitelik taşıyan projelere öncelik verileceği, proje kabul oranlarının artırılması için kurumsal destek mekanizmalarının güçlendirileceği ifade edildi. Akademik üretimin niteliğini yükselten her çalışmanın üniversitenin kurumsal kimliğini daha da sağlamlaştıracağı vurgulandı.

İftar programı, akademik dayanışmanın ve ortak vizyonun güçlendirilmesi yönünde karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi.