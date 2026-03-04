Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi F Grubu’nda mücadele eden A Takım, Play-Off’a yükselirken; Yıldız Kızlar Takımı ise Türkiye Şampiyonası’nda son 8 takım arasına kaldı.

Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi F Grubu’nda sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Maraşgücüspor, Play-Off bileti alarak kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Özellikle Samet Aybaba Spor’u 37-18, Mersin Hentbol’u ise 36-24 mağlup eden Kahramanmaraş temsilcisi, aldığı farklı galibiyetlerle üst tura yükseldi.

Kulübün altyapı takımı da önemli bir başarı elde etti. Amasya’da düzenlenen Türkiye Yıldız Kızlar Hentbol Şampiyonası finallerine ilk kez katılan Maraşgücüspor, turnuvayı Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasında tamamladı. Bu sonuçla kulüp, Kahramanmaraş altyapı hentbol tarihinde en iyi derecelerden birini elde etmiş oldu.

Maraşgücüspor Basın Sözcüsü İlker Yiyen, yaptığı açıklamada, elde edilen başarıların planlı ve disiplinli çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Yiyen, hem A Takımın Play-Off başarısının hem de altyapıdaki derecenin uzun vadeli bir emeğin sonucu olduğunu ifade ederek, hedeflerinin daha üst ligler ve kalıcı başarılar olduğunu kaydetti.

Kulüp yönetimi, teknik sorumlu Yasin Özdemir, teknik ekip ve sporculara teşekkür ederken, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sponsorlara verdikleri destekten dolayı minnet duyduklarını söyledi.