Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kemal Rüzgar (2) ve Muhammet İmre kaydetti.

Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle etkili başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 31. dakikada Kemal Rüzgar’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golle tecrübeli forvet ligdeki gol sayısını 28’e yükseltti.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Kahramanmaraş temsilcisi, 48. dakikada penaltı kazandı. Kemal Rüzgar’ın kullandığı atışta kaleci Emir gole izin vermedi. Ev sahibi ekip 52. dakikada bir kez daha penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Kemal Rüzgar, bu kez hata yapmayarak skoru 2-0’a taşıdı.

Maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde bulunduran İstiklalspor’un iki şutu da direkten döndü. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Muhammet İmre, attığı golle farkı üçe çıkardı ve maçın skorunu belirledi: 3-0.

Bu sonuçla Kahramanmaraş İstiklalspor zirve takibini sürdürürken, Menemen FK deplasmandan puansız ayrıldı.