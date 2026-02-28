28 Şubat 2026 Cumartesi günü Batıpark Adem Şahan Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan konuk ekip Malatya Yeşilyurt SK, 57. dakikada Tayyip Kanarya’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golden sonra baskısını artıran Kahramanmaraşspor, 69. dakikada kazandığı penaltıyı kaptan Vedat Saygı ile gole çevirerek 70. dakikada skora denge getirdi.

Ancak ev sahibi ekibin beraberlik sevinci uzun sürmedi. 82. dakikada gelişen Malatya Yeşilyurt SK atağında Ömer Uzun’un golüyle konuk ekip yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda Kahramanmaraşspor’un beraberlik çabaları sonuç vermedi ve mücadele 2-1 Malatya temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu mağlubiyetle ligde kalma yolunda önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Kahramanmaraşspor, ateş hattından çıkamadı.

Maçın Karnesi

Stat: Batıpark Adem Şahan

Hakemler: Yasin Kalcıoğlu, Berat Binbir, Batuhan Akkuş

Kahramanmaraşspor: Hasan, Kadir, Mikdat, Sergen, Metehan Ünal (Dk. 62 Mehmet Akif), Emre, Baran (Dk. 54 Eray Eren), Serhat, Kayrahan (Dk. 80 İsmet Çetin), Vedat Saygı, Miraç

Malatya Yeşilyurt SK: İsmail Cengiz, Furkan, Ender Eren (Dk. 76 Yasin Yıldız), İslam, Massis, Güney, Tahsin (Dk. 80 Yusuf Yalçın), Fatih (Dk. 46 Mehmet Güneş, Dk. 76 Ömer Uzun), Ümitcan (Dk. 60 İsmail Zobu), Tayyip Kanarya

Goller: Dk. 57 Tayyip Kanarya, Dk. 82 Ömer Uzun (Malatya Yeşilyurt SK), Dk. 70 Vedat Saygı (P) (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Miraç, Dk. 50 Kadir Arslan, Dk. 90 Mikdat Can (Kahramanmaraşspor), Dk. 37 Ümitcan, Dk. 90 Ender, Dk. 90 Güney (Malatya Yeşilyurt SK)