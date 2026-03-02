Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince “kasten öldürme” suçundan aranan iş insanı A.D.B., ekiplerce yürütülen uzun ve titiz çalışmalar sonucu saklandığı adreste gözaltına alındı. Özel ekipler tarafından yeri tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonun ardından aynı gün havayoluyla Kahramanmaraş’a getirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yakalama kararının, 8 Haziran 2024’te Türkoğlu ilçesi Göllühöyük Mahallesi’nde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı olaya ilişkin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.D.B. ile komşusu Mikdat Gökçe arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin silahla ateş açtığı iddia edildi. Kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen ve şüpheliye ait çiftlikte işçi olarak çalışan Ergün Tilki’nin olay yerinde hayatını kaybettiği, ağır yaralanan Mikdat Gökçe’nin ise kaldırıldığı hastanede 35 gün süren yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdiği belirtildi.