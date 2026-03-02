Mağralı Mahallesi Ökkeş Caddesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan sözlü atışma kısa sürede dehşet sahnelerine dönüştü.

İddiaya göre, M.B. (18) isimli şüpheli, tartıştığı İ.Ş.’yi (18) baş bölgesinden bıçakla yaraladı. Arbede anında R.Ş. (17) ve M.A. (17) da çeşitli yerlerinden yara aldı. Edinilen bilgiye göre, yaralılardan M.A.’nın kolunun kırıldığı öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli M.B.’yi yakalamak için polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.