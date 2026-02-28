Edinilen bilgilere göre, 82 yaşındaki Osman Ceyhan’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

0B822B41 2425 4Bb2 Bb0D 2Ca83217432AYangın sonrası yapılan incelemede ev içerisinde bulunan Kur’an-ı Kerim’in alevlerden etkilenmediği belirlendi. Evde bulunan 320 bin 700 TL nakit paranın ise kısmen yandığı tespit edildi. Yangın alanında bulunan paralar ekipler tarafından muhafaza altına alınarak tutanakla jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

