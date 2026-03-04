Toplantıda gündem maddeleri meclis üyeleri tarafından tek tek ele alınarak değerlendirilirken, ilçenin farklı mahallelerini ilgilendiren imar planlarına ilişkin düzenlemeler görüşüldü. Yapılan değerlendirmelerde şehir planlaması, mahallelerin gelişimi ve yaşam alanlarının düzenlenmesine yönelik konular üzerinde duruldu. İlgili maddeler meclis üyelerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilerek karara bağlandı.

İlçeye Yeni Kütüphane Kurulması Gündeme Geldi

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de ilçede yeni bir kütüphane kurulmasına yönelik konu oldu. Eğitim ve kültürel gelişime katkı sağlayacak bu adımın, özellikle gençler ve öğrenciler için önemli bir kazanım olacağı ifade edildi. Konu meclis üyeleri tarafından ele alınarak değerlendirmeye alındı.

Belediyenin Hizmet Kapasitesini Güçlendirecek Konular Görüşüldü

Meclis toplantısında ayrıca belediyenin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik bazı teknik ekipman ve hizmetlere ilişkin konular da gündeme geldi. Belediyenin sahadaki çalışmalarını daha etkin ve verimli şekilde sürdürebilmesine katkı sağlayacak bu başlıklar, meclis üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda karara bağlandı.

Toplantıda yer alan diğer gündem maddeleri de meclis üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda ele alınarak karara bağlanırken, ilçenin gelişimi ve belediye hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.