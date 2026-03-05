6 Mart Cuma günü Cevizaltı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek olan programda yüzlerce vatandaş bir araya gelerek Ramazan’ın paylaşma kültürünü birlikte yaşayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini şehir genelinde hissettirmeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışını Ramazan ayında da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, “İlçemde İftar Var” etkinliği ile vatandaşları aynı sofrada buluşturuyor. Bu kapsamda yeni buluşmanın adresi Pazarcık olacak.

6 Mart Cuma günü Cevizaltı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek iftar programında gönül sofraları Pazarcıklılar için kurulacak. Özenle hazırlanan iftar menüleri ve geniş katılımlı sofralarla düzenlenecek programda, her yaştan vatandaş bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini ve manevi atmosferini birlikte paylaşacak.

Aileler, gençler ve çocukların katılımıyla gerçekleşecek buluşma, ilçe halkı için hem sosyal hem de manevi açıdan anlamlı bir akşama dönüşecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek olan özel programa tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.