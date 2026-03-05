Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayının huzur dolu atmosferini ve paylaşma geleneğini şehrin dört bir yanına taşımak amacıyla düzenlediği “İlçemde İftar Var” programı Andırın’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlçe Spor Salonu’nda düzenlenen iftar programı, yüzlerce vatandaşın bir araya geldiği birlik ve beraberlik dolu anlamlı bir akşama sahne oldu. Salonun tamamen dolduğu programda 7’den 70’e her yaştan vatandaş aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın bereketini ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadı. Aynı sofrada bir araya gelen Andırınlılar, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. İlçede adeta gönül sofraları kurulurken, edilen dualar aynı anda semaya yükseldi.

Tasavvuf Musikisiyle Manevi Atmosfer

İftar programı öncesinde sahnelenen tasavvuf musiki dinletisi, programa katılan vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendiren dinleti, katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı.

Protokol Vatandaşlarla Birlikte İftar Yaptı

Yoğun ilginin olduğu programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Andırın Kaymakamı Mustafa Arslanşahin, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, AK Parti Andırın İlçe Başkanı Abdülkadir Kayıran ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız da katıldı. Protokol üyeleri vatandaşlarla yakından ilgilenerek Ramazan aylarını tebrik etti.

Çocuklar İçin Geleneksel Gösteriler

İftarın ardından program özellikle çocuklar için düzenlenen etkinliklerle devam etti. Sahneye taşınan geleneksel Hacivat – Karagöz gösterisi ve kukla gösterileri minik izleyicilerden büyük ilgi gördü. Renkli anların yaşandığı etkinliklerde çocuklar keyifli vakit geçirirken aileler de Ramazan akşamının neşesine ortak oldu.

“Andırın’da Bereketli Bir Gün Yaşıyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Andırın’da önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek iftar programının da bu anlamlı günün bir parçası olduğunu ifade etti. Başkan Görgel, “Bugün Andırın’da bereketli bir gün yaşıyoruz. İlçemize kazandırdığımız 1 Milyar TL’nin üzerinde alt ve üstyapı yatırımının toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Şimdi ise iftar sofrasının bereketini Andırınlıhemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Davetimize icabet ederek iftar sofrasında bizlerle bir araya gelen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.