Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve sanatsal değerlerini korumak, geliştirmek ve ulusal ile uluslararası arenada daha görünür hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvurunun ardından “Sahne Maraş” markası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek resmi koruma altına alındı.Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat alanındaki önemli projelerinden biri olan Sahne Maraş Tiyatro Okulu, elde ettiği başarıların ardından artık marka olarak da tescillenmiş oldu. Böylece Kahramanmaraş’ın sanat alanındaki önemli değerlerinden biri daha kurumsal kimliğini güçlendirerek geleceğe taşınmış oldu.

“Sahne Maraş” Şehrin Güçlü Bir Markası Haline Geldi

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ile Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının iş birliğiyle gerçekleştirilen başvuru sürecinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “Sahne Maraş” markası kabul edildi.6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescil edilen marka, 10 yıl süreyle yasal koruma altına alındı. Böylece Sahne Maraş adı, resmî olarak korunurken aynı zamanda kültür ve sanat alanında Kahramanmaraş’ın güçlü bir markası haline gelmiş oldu.

Ulusal ve Uluslararası Başarılarla Dikkat Çekti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kültürsanat alanında önemli bir eğitim ve üretim merkezi olarak faaliyet gösteren Sahne Maraş Tiyatro Okulu, bugüne kadar elde ettiği başarılarla da dikkat çekti.Sahne Maraş; 12. Uluslararası Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında Jüri Özel Ödülü’ne, Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri kapsamında ise Başarı Emek Ödülü’ne layık görülerek önemli bir başarıya imza attı. Bu ödüller, projenin hem sanatsal niteliğini hem de ortaya koyduğu emeği uluslararası platformda tescillemiş oldu.

Büyükşehir’in Üçüncü Marka Tescili

“Sahne Maraş”ın tescillenmesiyle birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin marka tescil sayısı üçe yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahip olduğu kültürel, sanatsal ve yöresel değerleri koruma altına almak için marka ve coğrafi işaret çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

“Şehrin Değerleri Korunacak”

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın köklü kültürel mirasının korunması ve tanıtılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada; şehrin yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları ve kültürel değerlerine sahip çıkılarak tescil çalışmalarının artırılacağı, bu değerlerin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtılması için yeni projelerin hayata geçirileceği ifade edildi.Bu çalışmalar sayesinde Kahramanmaraş’ın sahip olduğu zengin kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, şehrin marka değerinin de her geçen gün daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.