ArabicaCoffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde başarılı bir performans ortaya koyan Filenin Aslanları, Efeler Ligi hedefi doğrultusunda evinde oynayacağı son maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi bünyesinde kurulan ve 2025-2026 sezonunda ArabicaCoffee House Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı,

başarı dolu sezonu şampiyonlukla taçlandırmak için parkeye çıkıyor.

Sezona güçlü bir şekilde başlayan, 23 maçta 21 galibiyetle liderliğini sürdüren Onikişubat

Belediyespor Voleybol Takımı, kendi sahasındaki son maçında Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nı konuk ediyor.

Türkiye voleybolunun en üst ligi olan Efeler Ligi yolunda ilerleyen Onikişubat temsilcisi için bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

Büyük heyecana sahne olacak mücadele 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Merkez Kapalı Spor Salonu’nda (Otogar Arkası) oynanacak. Karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz olması, sporseverler için tribünleri doldurma çağrısı niteliği taşıyor.

Kahramanmaraş takımının yanında olacak

Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleci oyun, azim ve takım ruhuyla dikkat çeken Onikişubat Belediye Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, taraftarının desteğini arkasına alarak önemli bir galibiyet hedefliyor. Sahada ter döken Filenin Aslanları, sezonun evindeki son maçında Kahramanmaraşlı voleybolseverlerle birlikte büyük bir atmosfer oluşturmak istiyor.

Kulüp Başkanı Ökkeş Alper Erşahan, bu karşılaşmanın yalnızca bir lig maçı değil, aynı zamanda şehrin spor heyecanını ve birlik ruhunu tribünlere taşıyacak büyük bir buluşma olacağını vurguluyor.

Tüm sporseverlere davet

Başkan Erşahan, Kahramanmaraş halkını bu önemli mücadelede takımlarının yanında olmaya davet ederek şu çağrıda bulundu:

“Sezonun evimizdeki son maçında tribünleri doldurarak Filenin Aslanları’na güç verelim. Birlikte mücadele ediyor, birlikte kazanıyoruz.”

Tribünlerde coşku bekleniyor

7 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada tribünlerde büyük bir coşku yaşanması bekleniyor. Ücretsiz olarak izlenebilecek mücadelede ailelerin, gençlerin ve tüm sporseverlerin salona gelerek takımlarına destek vermesi bekleniyor.

Efeler Ligi hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen Filenin Aslanları, sezonun evindeki son maçında Kahramanmaraşlıların desteğiyle sahaya çıkacak.

7 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Merkez Kapalı Spor Salonu’nda gözler filede, kalpler Filenin Aslanları için atacak.