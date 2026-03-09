Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş öncülüğünde kurulmasının hemen ardından sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleci oyun ve istikrarlı performansla dikkat çeken OnikişubatBelediyespor, elde ettiği şampiyonlukla yalnızca bir kupayı değil, Kahramanmaraş’ın farklı spor branşlarında en üst seviyede temsil edilme özlemini de önemli ölçüde giderdi.

“Filenin Aslanları” lakabıyla anılan takımın başarısı, şehir genelinde büyük bir gurur ve coşkuya neden oldu.

KAHRAMANMARAŞ VOLEYBOLDA EN ÜST LİGDE

Onikişubat Belediyesi’nin spora verdiği destekle kısa sürede önemli bir ivme yakalayan takım, geçtiğimiz sezon 2. Lig’den 1. Lig’e yükselmesinin ardından bu sezon da başarı grafiğini sürdürerek Efeler Ligi’ne çıkma başarısı gösterdi.

Böylece Kahramanmaraş, uzun bir aranın ardından profesyonel bir branşta yeniden en üst lig seviyesinde temsil edilme imkânı elde etti.

BAŞKAN TOPTAŞ: “ŞEHRİMİZ SPORDA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, şampiyonluk sonrası yaptığı değerlendirmede elde edilen başarının Kahramanmaraş için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Ramazan ayında böylesine anlamlı bir başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Toptaş, şehrin sporda önemli bir ivme yakaladığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün gerçekten çok mutluyuz. Hamdolsun, Ramazan ayında ilçemize ve şehrimize karşı mahcup olmadık. Şehrimiz spor noktasında adeta altın çağını yaşıyor. Futbolda, basketbolda önemli gelişmeler yaşanıyor. Voleybolda da bu sorumluluğu Onikişubat Belediyesi olarak üstlenmek istedik ve bir yola çıktık.”

Takımın kısa sürede elde ettiği başarıya dikkat çeken Başkan Toptaş, “Geçen yıl takımımız 3. Lig’den 2. Lig’e yükselmişti. Bu yıl da büyük bir mücadele ortaya koyarak Efeler Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi. Uzun süre sonra şehrimizin profesyonel bir branşta en üst ligde temsil edilecek olması bizler için son derece gurur verici” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ’IMIZI EFELER LİGİ’NDE TEMSİL EDECEĞİZ”

Efeler Ligi’nin zorlu bir süreç olacağını ifade eden Başkan Toptaş, yeni sezona güçlü bir kadro ile hazırlanacaklarını belirterek, “Asıl süreç şimdi başlıyor. Efeler Ligi kolay bir lig değil. Ancak güçlü bir takım oluşturarak önümüzdeki sezon Kahramanmaraş’ı bu ligde en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız” diye konuştu.

Başkan Toptaş ayrıca süreç boyunca destek veren isimlere teşekkür ederek, “Bizlerden desteğini esirgemeyen başta sayın bakanımız olmak üzere milletvekillerimize, il başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza ve sponsorluk noktasında katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KİRİŞCİ: “KAHRAMANMARAŞ İÇİN TARİHİ BİR GÜN”

Şampiyonluk sevincine ortak olan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci de elde edilen başarının şehir için tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ın bu tür başarılara ihtiyacı olduğunu ifade eden Kirişci, sporun şehirde önemli bir motivasyon oluşturduğunu belirtti.

Kirişci, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz. Şehir olarak çok mutluyuz. Bizim bu tür anlara, bu tür günlere çok ihtiyacımız vardı. Hamdolsun, diğer alanlarda katettiğimiz mesafeyi sporda, sanatta, kültürde ve edebiyatta da göstermeye başlamış olmamız şehrimiz adına büyük bir moral ve motivasyon kaynağıdır.”

“SPOR HEYECANI ÇOK DAHA BÜYÜK OLACAK”

Başarıda emeği geçen herkese teşekkür eden Kirişci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’a da özel olarak teşekkür ederek, “Hanifi Başkan’a özellikle teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıl futbolda ve basketbolda önemli gelişmeler yaşadık. Bugün voleybolda da aynı başarıyı yaşıyor olmamız gerçekten çok önemli bir adım” dedi.

Efeler Ligi ile birlikte Kahramanmaraş’ın spor açısından daha da hareketleneceğini ifade eden Kirişci, “Önümüzdeki yıl bu şehirde spor heyecanı çok daha büyük olacak. Türkiye’nin büyük takımları Kahramanmaraş’a müsabakalar için gelecek. Bu da şehrimiz için önemli bir değer oluşturacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.