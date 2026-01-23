Karakoç, şiddet uygulayan kişilere karşı sert bir tutum sergileyerek, "Bir bebeğe yönelen şiddet, sadece bir suça değil insanlığa, vicdana ve merhamete yapılmış bir saldırıdır" dedi.

"BEBEKLER, BU TOPLUMUN EN SAF EMANETİDİR"

Bir anne olarak büyük bir üzüntü duyduğunu belirten Karakoç, "Henüz dünyaya yeni gözlerini açmış, kendini savunmaktan aciz bir bebeğe uzanan her el, en ağır şekilde karşılık bulmalıdır" ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan olayla ilgili olarak, bebeği sakinleştirme bahanesiyle şiddet uyguladığı öne sürülen hemşire hakkında da açıklamalarda bulunan Karakoç, görüntülerin milletin yüreğini derinden yaraladığını belirtti.

"BEBEKLER KORUNMAYA MUHTAÇTIR, BU EMANETE İHANET EDİLEMEZ"

Karakoç, bebeklerin toplumun en kıymetli varlıkları olduğuna dikkat çekerek, "Bebekler korunmaya muhtaçtır onlar bu toplumun en saf emaneti, en kıymetli yarınıdır" dedi. Ayrıca, bebeklere yönelik şiddet uygulayan kişi ya da meslek gruplarına hiçbir gerekçenin arkasına sığınma izni verilemeyeceğini vurguladı.

"OLAYIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumlular hakkında hukuki ve idari işlemlerin derhal yapılmasını istedi. "Bu topraklarda merhamet zayıflık değil, karakterdir" diyen Karakoç, Kahramanmaraşlı hemşehrilerine seslenerek, bu meseleye olan duyarlılığını şu sözlerle ifade etti: "Bir annenin yüreğiyle, bir milletvekilinin sorumluluğuyla bu meselenin takipçisiyim."